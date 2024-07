Ausflugtipps im Kreis Viersen Eine Wanderung an den Nette-Seen

Direkt am Parkplatz am De Witsee liegt außerdem die Minigolf-Anlage Tortuga Adventure Golf. Sie ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Einen weiteren Parkplatz gibt es an der Breyller Straße am Nettebruch. Die Nette-Seen sind Teil des Naturparks Schwalm-Nette. Zu ihnen gehört neben den genannten Gewässern auch der Breyller See und die Krickenberger Seen.