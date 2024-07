Ausflugstipps für Kreis Viersen Im Heimatmuseum Süchtelner Geschichte entdecken

Durch die Kriegs- und Nachkriegswirren des Zweiten Weltkrieges wurde der Museumsbestand stark dezimiert. So gingen unter anderem die gesamte Münzsammlung, die wertvolle Schmucksammlung und die sehr umfangreiche Waffensammlung verloren. Die wenigen geretteten Bestände wurden in das alte Fachwerkhaus an der Propsteistraße gebracht, welches die Stadt Süchteln 1949 kaufte, um dort wieder ein Heimatmuseum einzurichten. Erst im Jahr 1954, nach längeren Umbau- und Restaurierungsarbeiten, konnte das Süchtelner Heimatmuseum in diesem historischen Gebäude wieder eröffnet werden.