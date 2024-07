Ausflugtipps im Kreis Viersen Wandern auf der Zwei-Seen-Runde

In 90 bis 120 Minuten kann man die etwas mehr als sechs Kilometer der Zwei-Seen-Runde wandern. Es gibt mehrere Punkte, die sich für den Start eignen, zum Beispiel die Borner Mühle, die noch bis ins Jahr 1960 im Betrieb war. Sie ist eine historische Attraktion, erstmals erwähnt wurde sie im 15. Jahrhundert. Das Gleiche gilt für die Mühlrather Mühle – wobei sie sich durch das anliegende Steakhaus gleichzeitig gut als Endpunkt eignet. Von dort aus geht es an kleineren Waldstücken vorbei zum Laarer Bach, der sich an Feldern und Wiesen vorbei bis zum Laarer See schlängelt. Nach der Schwalm führt der Weg dann zum Borner See.