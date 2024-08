Ausflugstipps Kreis Viersen Auf eine Suppe zum Gut Heimendahl

Mit einer hausgemachten Erbsensuppe ging in der Adventszeit 1986 alles los. 598 Portionen Suppe wechselten den Besitzer. Für die Heimendahls war die Aktion damit abgeschlossen, aber nicht für die Kunden. "Nach Weihnachten sprachen uns viele der Besucher an, warum es keine Suppen mehr geben würde", berichtet von Heimendahl. Im Februar 1987 wurde so die Idee geboren, jeden Samstag ein Suppenessen anzubieten. Im Laufe der Jahre wurde die Küche vergrößert, kamen immer mehr Suppenvarianten dazu. Minestrone kann der Gast im Sommer löffeln, Hubertus-Wild-Suppe gibt es an den kühlen Tagen. Knapp 20 verschiedene Suppen sind es inzwischen, die übers Jahr verteilt serviert werden. Die Erbsensuppe ist noch heute der Klassiker geblieben, es gibt sie jeden ersten Samstag im Monat. Serviert wird immer in Terrinen, wobei ein Nachschlag im Preis inbegriffen ist.