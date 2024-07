Ausflugstipps im Kreis Viersen Spielzeugmuseum zeigt Puppen und Modelleisenbahnen

Das Museum liegt auf dem Gelände des Freilichtmuseums. Rundum sind zahlreiche Fachwerkhäuser aus der Region zu sehen, in denen Objekte der bäuerlichen und handwerklichen Kultur des Niederrheins präsentiert werden. Herzstück des Museums ist die Dorenburg, eine Wasserburg, deren Geschichte bis ins Jahr 1326 zurückverfolgt werden kann. In der Burg sind Ausstellungsstücke der bürgerlichen und adeligen Wohnkultur am Niederrhein zu sehen. Wechselnd finden dort Ausstellungen statt. Auf dem Museumsgelände gibt es mehrere Spielplatz-Bereiche, eine Bügelbahn, einen Tante-Emma-Laden und ein Pfannkuchenhaus. Auch Tiere leben auf dem Gelände, darunter Kaltblutpferde, Esel und Hühner.

Wer ist auch da? Familien und alle, die Kind geblieben sind und Freude an alten Spielsachen haben.