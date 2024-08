Ausflugstipps für den Kreis Viersen Auf den Spuren der Römer in Xanten

Mit dem Auto empfiehlt der LVR als Betreiber die A57 und B57, von hier ist der Park auch ausgeschildert. Parkplätze gibt es an allen drei Eingängen. Zugreisende können in Duisburg in den Regionalexpress steigen. Vom Bahnhof Xanten fährt der Linienbus SL42 (Richtung: Brigittenstraße) regelmäßig innerhalb von fünf Minuten zum Parkeingang an der Straße "Am Rheintor" (Eingang Hafentempel). Weitere Infos Online unter www.apx.lvr.de