Von Brüggen zum Borner See Neuer Wanderweg zeigt seine gelbe Blütenpracht

Inge Hedtke ist mit ihrem Hund Toby und dem Dackel der Nachbarin unterwegs. Sie will die schönen Sonnenstunden nutzen, um einen neuen Wanderweg auszuprobieren. Dafür ist die Krefelderin nach Brüggen gefahren. Die Burggemeinde wirbt mit dem Narzissen-Weg. Die ersten gelben Blüten der Frühlingsboten sind schon an der Klosterstraße zu sehen, an der auch der Parkplatz liegt.