Am Feiertag 3. Oktober : So wappnen sich die Nachbarn für den Andrang der Deutschen

An Feiertagen wie dem 3. Oktober stehen Deutsche bei Ausflügen in die Niederlande wie auf diesem Bild aus Roermond mit ihren Autos Schlange. Foto: Günter Jungmann

Kreis Viersen Etwas Geduld und Gelassenheit sollte mitbringen, wer am 3. Oktober einen Ausflug nach Venlo oder Roermond macht. Am deutschen Feiertag gibt es dort traditionell einen großen Andrang auf die Geschäfte. Doch die Niederländer sind vorbereitet.

Für die Deutschen ist der 3. Oktober der Tag der Einheit, für Handel und Gastronomie bei den niederländischen Nachbarn in Roermond und Venlo ist er eher ein bisschen wie Weihnachten: Wenn an einem solchen Tag die Geschäfte in Deutschland geschlossen haben, beschert ein großer Zustrom von Menschen vor allem aus Rheinland und Ruhrgebiet den niederländischen Händlern gewöhnlich Umsätze, die über normale Tage weit hinausgehen. Auf zumindest für die deutschen Gäste weniger angenehme Begleiterscheinungen wie Staus und Parkplatzsuche sind die beiden Haupt-Besuchermagnete Venlo und Roermond inzwischen schon routinemäßig vorbereitet.

Das gilt für Venlo bereits für die Anreise der Duitsers“: „Bitte beachten Sie die Routenempfehlungen auf dem ,Anzeigewagen‘ am Grenzübergang A40/A67 (NL) Venlo und auf der N271 (NL), um störungsfrei in das Zentrum zu gelangen“, legt die Internetseite des Venloer Stadtmarketings Autofahrern ans Herz.

Auch in der Stadt ist man präpariert. Wir werden am 3. Oktober dieselben Maßnahmen wie immer treffen“, sagt Venlos Innenstadtmanager Marcel Tabbers. Und das heißt: Lotsen einsetzen, um ein Park-Chaos in und am Rande der City zu vermeiden. Parkhäuser gibt es in Venlo zentral etliche, sie bieten rund 6000 Stellplätze. Viele deutsche Gäste versuchen aber, sich auf jeden Fall bis zur Tiefgarage unter dem Nolensplein in ganz zentrale Lage durchzukämpfen. Tabbers‘ Tipp: Nicht darauf fixiert sein und auch die übrigen Parkhäuser oder den großen Parkplatz beim Maasboulevard nutzen. Mit dem Zug anreisen ist übrigens auch eine Alternative: Der Bahnhof liegt nur wenige Minuten Fußweg von der Fußgängerzone entfernt.

Das Stadtmarketing Venlo weist für den 3. Oktober eigens auf die Öffnungszeiten der Läden in der Venloer Innenstadt hin: „Montags sind viele Geschäfte in Venlo geöffnet, allerdings öffnen die meisten Geschäfte an diesem Tag erst um 13 Uhr, in der Umgebung des Nolenspleins bereits ab 9 Uhr.“

Wie viele Deutsche an einem Tag wie dem 3. Oktober nach Venlo kommen, kann Marcel Tabbers nicht sagen. Auch Margriet Timmermanns vom Fremdenverkehrsverein (VVV) in Roermond kennt keine Zahl für die an solchen Tagen üblichen Gäste. Gefühlt seien es mehr als doppelt so viele. Auch in Roermond werde der Andrang des Autos durch Beschilderung geregelt. Und auch dort ist die Bahn eine Alternative: Der Bahnhof liegt etwa 15 Minuten Fußweg vom Designer Outlet Center entfernt.

Das Outlet Center ist es vor allem, das die Kunden mit fast 200 Designer-Marken nach Roermond lockt. Dort will man das Geschäft mit den deutschen Kunden am 3. Oktober auch besonders lange genießen. Das Center öffnet an diesem Tag eine Stunde früher, nämlich um 9 Uhr, und schließt zwei Stunden später, nämlich um 22 Uhr. Margriet Timmermanns vom VVV hat auch noch einen Tipp: Sich auch mal in der nur wenige Schritte vom Outlet liegenden City umsehen. „Wir haben eine wunderschöne Innenstadt“, sagt sie.

(hh)