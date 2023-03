Autobahnausfahrt in Viersen Zwei Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Das teilt die Polizei mit. Der Nettetaler war den Angaben zufolge im Auto auf der A61 in Richtung Koblenz unterwegs gewesen und an der Ausfahrt Viersen/Dülken abgefahren. Am Ende der Ausfahrt wollte er nach links in Richtung Dülken abbiegen. Wie die Polizei weiter berichtet, achtete er nicht auf den Verkehr auf der Dülkener Straße und nahm so dem Mönchengladbacher, der auf der Dülkener Straße in Richtung Viersen fuhr, die Vorfahrt.