Berufsorientierung in Viersen : „Mint“-Unternehmen aus der Region kennenlernen

In der Festhalle am Hermann-Hülser-Platz in Viersen ist Ende August eine Ausbildungsmesse. Foto: Maximilian Behnen

Viersen Bei der Ausbildungsmesse am 26. August in der Festhalle am Hermann-Hülser-Platz in Viersen geht es um Berufe und Unternehmen aus der „Mint“-Branche.

Jugendliche können sich bei der Ausbildungsmesse in der Viersener Festhalle am Freitag, 26. August, über Unternehmen und Berufe in der „Mint“-Branche informieren. Die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Viele Unternehmer in der Region suchen händeringend Fachkräftenachwuchs, Jugendliche halten Ausschau nach spannenden Ausbildungsplätzen mit guten Zukunftsaussichten: Hier setzt die Ausbildungsmesse „Mint erleben“ an. Zu den Kooperationspartnern gehört die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen ebenso wie unter anderem die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, die Kreishandwerkerschaft Niederrhein, die Unternehmerschaft Niederrhein und die für den Kreis Viersen zuständige Agentur für Arbeit Krefeld.

Bei der Messe haben Schüler und Jugendliche die Möglichkeit, sich über Ausbildungsangebote in der region zu informieren und Unternehmen aus dem Kreis Viersen kennenzulernen. Die Messe zeigt Berufe aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, auch das Thema Nachhaltigkeit spielt laut Veranstalter eine wichtige Rolle. Mint-Kompetenzen sind demnach etwa beim Wissen um abbaubare Chemikalien, Vermeidung von Schadstoffen oder erneuerbare Energien unabdingbar.

Die Messe beginnt um 9 Uhr und endet um 13 Uhr. Neben Unternehmen präsentiert sich auch die Hochschule Niederrhein mit ihren Studiengängen. Bewerbertraining und Studienberatung werden angeboten, Besucher können Hochschul-Professor Armin Eickmeier im Ernst-Klusen-Saal beim Experimentieren zuschauen und dem Poetry Slam mit Jana Wüsten lauschen. Auf der Internetseite www.mint-erleben.de ist das komplette Programm aufgeführt.

