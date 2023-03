Ausbildungsmesse in Viersen 300 Jugendliche bei „Pott & Deckel“

Ein Blick in das Bürgerhaus zeigt: Das Angebot wird gerne angenommen. So auch von Adnan (15) und Ahmed (15), die sich am Stand der Firma „Talis Haftetiketten“ von Silvia Kurzböck-Stein und zwei Auszubildenen der Firma beraten lassen. „Uns hat die Beratung gut gefallen“, sagen die beiden. Sie sind sich noch nicht sicher, welchen beruflichen Weg sie zukünftig einschlagen möchten. „Wir interessieren uns aber für technische Berufe.“ Eine Ausbildung zum Medientechnologen bei der Firma Talis sei eine Option, über die sich die beiden Süchtelner noch Gedanken machen möchten. Wenige Stände weiter hat sich Marc (18) soeben mit Vertretern des Unternehmens Möbel Busch unterhalten. „Ich bin zunächst mit dem Ziel zur Ausbildungsbörse gekommen, dass ich Bürokaufmann werden möchte“, erklärt er. „Das Gespräch hat meine Zielrichtung jedoch völlig geändert.“ Für Marc ist die Ausbildung zum Verkäufer nun in den Fokus gerückt. Der 18-Jährige möchte einen Probetag bei Möbel Busch in Nettetal machen – und bei Erfolg sein Glück mit einer Bewerbung versuchen. Derweil wird auch beim Unternehmen Mars fleißig beraten. Paul (20) interessiert sich für das Duale Studium Lebensmittelwissenschaften mit der Fachrichtung Süßwarentechnologie. „Ich habe mit einem Informatik-Studium angefangen, aber schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Nun möchte ich mich umorientieren aber im Bereich der Naturwissenschaft bleiben“, erzählt er. Das Unternehmen bietet das duale Studium erstmalig an: „Du würdest zum ersten Jahrgang dieser Art gehören“, erklärt Maurice Pfennings von Mars. Bei Paul wurde das Interesse geweckt. Er hat sich alle wichtigen Kontaktdaten geben lassen: „Ich werde mich in Ruhe über das duale Studium informieren und dann vielleicht sogar bewerben.“