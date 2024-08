IHK Mittlerer Niederrhein informiert Azubis „Ausbildung – Start easy“ gibt Tipps zum Ausbildungsbeginn

Zahlreiche junge Menschen sind auch in diesem Jahr wieder in eine Berufsausbildung gestartet oder starten in Kürze. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein freut sich, dass den Auszubildenden der erste Schritt in ihr Berufsleben ermöglicht wird und möchte sie mit der Online-Veranstaltungsreihe „Ausbildung – Start easy“ willkommen heißen.