LVR-Klinik Viersen-Süchteln : Entflohener Straftäter stellt sich

Viersen Der Mann befindet sich wieder in der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln.

Ein 31-jähriger veurteilter Straftäter, der am Mittwoch aus der LVR-Klinik in Süchteln geflohen ist, hat sich am Donnertag auf einer Polizeiwache in Essen gestellt. Darüber informieren die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Viersen in einer gemeinsamen Presseerklärung.