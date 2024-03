AKH Viersen Aus dem Krieg geflüchtet – neue Heimat in Viersen gefunden

„Natürlich sprechen uns die Patienten im AKH oft auf den Krieg in der Ukraine an“, sagt Olha Umantsiv. „Dabei spüren wir große Anteilnahme, was uns sehr freut.“ Auch wenn beide Frauen ab und zu das Heimweh überkommt, wollen sie auf jeden Fall in Viersen bleiben. Der Ehemann von Iryna Protsy ist inzwischen nachgekommen, und die Kinder haben deutsche Freunde gefunden. Die Ukrainer sind in Viersen heimisch geworden.