Verein und Kirchen im Kreis Viersen Sorge und Solidarität nach Angriff auf Israel

Auch Menschen aus dem Kreis Viersen rufen die christlichen Kirchen zur Teilnahme an einem ökumenischen Friedensgebet auf. Aus „Anlass des furchtbaren Terroranschlags gegen das jüdische Volk in Israel“ veranstalten es die Kirchen am Samstag, 14. Oktober, 12. Uhr in der Alten Kirche in Krefeld. Eingeladen seien alle, die ihrem Entsetzen über die zügellose Gewalt und den Terror gegenüber dem jüdischen Volk und ihrer Ratlosigkeit angesichts dieser ausweglosen Lage Ausdruck verleihen sowie für die Opfer und ihre Angehörigen beten möchten. Mit dabei: Pfarrerin Christine Grünhoff und Citykirchenpfarrer Falk Schöller. An den Fürbitten beteiligen sich Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Krefeld und Meerbusch.