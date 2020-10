Engagement in Brüggen : Spende und neue Sportkleidung für Menschen in Burundi

Friedhelm Leven (l..), Vorstandsmitglied der Brüggener Burundi-Hilfe, traf jetzt den früheren Pfarrer Klaus Buyel aus Erkelenz. Foto: Birgit Sroka

Brüggen De Verein Burundi-Hilfe hat eine Spende und eine Sendung mit Sporttrikots von TuRa Brüggen auf den Weg nach Burundi gebracht. Geholfen hat der frühere Pfarrer Klaus Bluyel, selbst in dem afrikanischen Land engagiert.

Friedhelm Leven, Vorstandsmitglied der Brüggener Burundi-Hilfe, traf kürzlich Klaus Buyel, Pfarrer in Ruhestand aus Erkelenz. Buyel hat sich nun, vermutlich als einer der ersten Europäer in Corona-Zeiten, auf dem Weg nach Burundi gemacht. Als Missionar lebte Buyel sechs Jahre in Ostafrika und engagiert sich seitdem für die dort lebenden Menschen.

Mit im Gepäck hat er Trikots des Sportvereins TuRa Brüggen, über die man sich in Burundi freuen kann. Zu einem Austausch und zur Überreichung der Trikots traf man sich im Rahmen einer Rad-Sternfahrt in Tüschenbroich und konnte somit noch mit einer Spende aufwarten. Der 75-jährige Klaus Buyel ist früher Pfarrer in Erkelenz gewesen, seit 1975 mit Burundi verbunden.

Von 1980 bis 1986 war er dort als Missionar tätig; seitdem hat er viele Hilfsprojekte betreut und unterstützt. Buyel hat seit dieser Zeit etwa zahlreiche in Deutschland ausrangierte Autos und Krankenwagen nach Burundi transferiert; er steht den Menschen in Burundi auch als Schrauber erfolgreich zur Seite. Im Jahr 2018 erhielt Buyel für sein Wirken in Burundi das Bundesverdienstkreuz.