Sturmfolgen im Kreis Viersen : Aufräumen nach dem Sturm – Wälder weiterhin meiden

Im Casinogarten in Viersens Innenstadt stürzte ein Baum um. Foto: Stadt Viersen

Kreis Viersen Polizei, Feuerwehr und Kommunen im Kreis Viersen ziehen nach dem stürmischen Wochenende Bilanz. Nach zahlreichen Einsätzen ist jetzt Aufräumen angesagt.

Von Freitag bis Montagmorgen ist die Kreispolizei zu etwa 70 Einsätzen gerufen worden, die durch das stürmische Wetter waren. Bei den meisten Einsätzen kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Beseitigung von Gefahrenstellen, etwa durch umgestürzte Bäume. In einigen wenigen Fällen kam es zu kleineren Unfällen mit Sachschaden. Am Montag gegen 4.30 Uhr kam es auf der Aachener Straße in Niederkrüchten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Wegberger leicht verletzt wurde. Der junge Mann war mit seinem Auto auf der Aachener Straße unterwegs, als er auf unbeleuchteter Fahrbahn gegen einen umgestürzten Baum prallte, der quer über der Straße lag. Feuerwehrkräfte befreiten den Wegberger aus seinem Fahrzeug. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Die Aachener Straße war zeitweise gesperrt.

In Viersen waren die Städtischen Betriebe am Montag nach dem stürmischen Wochenende dabei, mit Hochdruck Friedhöfe, Sportanlagen, Wälder und Grünanlagen zu kontrollieren. Auch erste Aufräumarbeiten haben begonnen. Diese werden durch die noch anhaltenden Sturmböen erschwert.

Nach einer leichten Beruhigung am Samstag und Sonntag sorgten die Orkanböen in der Nacht zum Montag für weitere Schäden insbesondere an Bäumen. Alle städtischen Friedhöfe in Viersen blieben am Montag zunächst geschlossen. Ausgenommen war nur der Boisheimer Friedhof, der bereits wieder öffnen konnte. Die städtischen Außensportanlagen können wieder genutzt werden. Nach Abschluss der Kontrollen in diesem Bereich sind die Anlagen am Montagnachmittag wieder freigegeben worden.

Im Wald liegen noch etliche umgestürzte Bäume auf und an den Wegen. Hinzu kommen Ast- und Kronenausbrüche, die ebenfalls noch nicht beseitigt werden konnten. Rund zwei Dutzend städtische Bäume an Straßen und in Grünanlagen sind umgestürzt. Hinzu kommen private Bäume, die Wege blockieren. Soweit von den Bäumen keine weitere Gefahr ausging, wurden die betroffenen Bereiche abgesperrt. Dort wird in den nächsten Tagen aufgeräumt. Die Stadtverwaltung rät weiterhin dringend dazu, den Wald und andere Bereiche mit Bäumen zu meiden.

(hb)