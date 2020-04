Brände im Grenzgebiet : Nach den Bränden laufen nun die Aufräumarbeiten

Niederkrüchten Der Schaden im niederländischen Nationalpark De Meinweg ist groß. Die betroffenen Heide- und Farnflächen auf deutscher Seite könnten sich in ein bis zwei Monaten wieder erholt haben.

„Auf der deutschen Seite haben wir aufgrund der getroffenen Sofortmaßnahmen in Form von gepflügten Brandschutzgräben entlang der Grenze Glück gehabt. Es sind keine gravierenden Naturschäden entstanden“, sagt Kolshorn. Er geht davon aus, dass sich die betroffenen Heide- und Farnflächen auf deutscher Seite in ein bis zwei Monaten erholt haben und Tiere wieder einwandern werden. Die vor Ort bereitstehenden Tierschutzorganisationen sind indes nicht zum Einsatz gekommen. „Wir waren vorbereitet und haben verdeutlicht, dass man sich in einer Notsituation auf uns verlassen kann. In Sachen der Begehung der betroffenen Fläche wurde uns mitgeteilt, dass wir nicht mitgehen durften. Eine Auflage, an die wir uns auch gehalten haben“, sagt Nadine Ehms von Notfelle Niederrhein.