Aktion in Viersen : Anwohner und Aktivisten räumen im Alten Tierpark auf

Anwohner, Mitglieder der Grünen und der „Parents for Future“ säuberten unter anderem die Steinplatten. Foto: Nadine Fischer

Süchteln In zwei Jahren soll die Grünanlage am Busbahnhof umgestaltet werden. Was die Stadtverwaltung plant, sorgt bei Umweltschützern für Kritik.

Sie kehrten, fegten und stutzten: Anwohner des Alten Tierparks in Süchteln haben sich am Freitagmittag gemeinsam mit Vertretern von Bündnis 90/Die Grünen und Aktivisten der Gruppe „Parents for Future“ zu einer Aufräumaktion in der Grünanlage am Busbahnhof getroffen. Die Botschaft der rund zehn Beteiligten: Der Park müsse nur besser und regelmäßig gepflegt werden – statt ihn umzubauen und dabei womöglich Bäume zu fällen. „Es geht uns um den Charakter des Platzes, der erhalten werden soll“, sagte Anwohner Michael Böhmer.

Im April hatte die Stadtverwaltung dem Ausschuss für Stadtentwicklung- und Planung ihren Umbau-Entwurf für den Alten Tierpark vorgestellt. 2023 soll er umgestaltet werden. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass eine Multifunktionsfläche mit Sitzelementen entsteht. Darüber hinaus sollen baufällige Pergolen und Stützmauern einer alten Brunnenanlage entfernt werden – und dabei auch jene Bäume, die dann nicht mehr standsicher wären. Die Stadt schätzt die Baukosten derzeit auf rund 900.000 Euro.

Vor wenigen Wochen startete die Verwaltung die Öffentliche Beteiligung, stellte eine Umfrage online, damit Bürger Stellung zu den Plänen nehmen und Anmerkungen machen können. Die Auswahlmöglichkeiten in dieser Befragung seien seiner Ansicht nach aber sehr begrenzt gewesen, kritisierte Anwohner Böhmer. Wie der 58-Jährige, kritisierten außerdem auch andere an der Putzaktion beteiligte Anwohner, dass die Grünanlage in den vergangenen rund 30 Jahren zu wenig gepflegt worden sei. Es könne doch schon viel ausmachen, wenn die Pergolen neu gestrichen, neue Sitzmöbel aufgestellt würden, sagten sie.

„Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass diese Grünanlage großes Potenzial hat“, ergänzte Peter Breidenbach (Grüne). Die Grünen hatten zuletzt bereits öffentlich gefordert, alle Bäume zu erhalten und die Anlage behutsam zu sanieren. Ihr Vorschlag: Die Pergolen und alten Wasserbecken sollten mit in Aussicht stehenden Fördermitteln restauriert werden.

(naf)