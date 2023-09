Aufführungen in Schwalmtal Ballettschule Waldniel zeigt traumhafte Tänze

„In dem Stück geht es um eine Tänzerin, die es endlich geschafft hat, in das Corps de Ballet der Staatsoper Waldniel, zu kommen“, informiert Ballettschulleiterin Ariane Vootz. „Unter der strengen Leitung von Madame Bourgonville möchte die Tänzerin Primaballerina werden. Eines Tages, nach einem sehr harten Training, fällt sie im Ballettsaal in einen tiefen und traumreichen Schlaf.“ Auf der Bühne werden 15 Gruppen mit Kindern im Alter von dreieinhalb Jahren bis Mitte 20 stehen. Die träumende Tänzerin wird diverse Rollen in mehreren Szenen der bekanntesten Ballettstücke des vergangenen Jahrhunderts erleben. Aber es bleibt nicht nur klassisch, auch Hip-Hop-Elemente und eine etwas andere Version von Romeo und Julia wird es geben.