Aufführung in Brüggen Viel Applaus für „Junges Theater“

In „Gespenster tragen keine Hosenträger“ will Papa Gunter Wandersleb (Alina Zinz) im Urlaub nur seine Ruhe haben. Deshalb hat er ein altes englisches Landhaus mitten in der Einöde Englands angemietet. Doch die Rechnung hat der Vater ohne seine Kinder und ohne Gespenster gemacht: Er weiß nicht, dass es in dem alten Haus, das er gemietet hat, spukt.