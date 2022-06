Schulleben in Schwalmtal : Aufatmen bei Grundschuleltern auf OGS-Warteliste

Schulleben in Schwalmtal

Mitglieder des Schulausschusses besuchten die OGS in Waldniel. Foto: Fiona Schultze

Schwalmtal Für die Betreuung in der offenen Ganztagsschule der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel gab es eine Warteliste: Doch jetzt können die Eltern darauf aufatmen. Dafür gaben die Mitglieder im Schulausschuss gesorgt.

Ab August wird es in der offenen Ganztagsschule (OGS) der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel 25 weitere Betreuungsplätze geben, dann sind es 200. Das hat der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Stephan Joebges (Grüne) nahm wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung teil: Er ist Vorsitzender des Vereins zur Schülerbetreuung, der Anfang Mai 2022 mehr Plätze für die OGS Waldniel beantragte.