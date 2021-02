Auf der A61 bei Mackenstein : Eisplatte schlägt Windschutzscheibe auf Autobahn ein

Symbolfoto. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Mönchengladbach/Viersen Weil eine Eisplatte während der Fahrt die Windschutzscheibe durchschlug, ist ein 66-jähriger Mönchengladbacher am Freitag verletzt worden. Das teilte die Autobahnpolizei am Sonntag mit. Der 66-Jährige war gegen 15 Uhr auf der A 61 in Richtung Koblenz unterwegs, als zwischen Viersen und Mackenstein eine Eisplatte in die Frontscheibe einschlug und diese zersplitterte.

