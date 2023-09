Hund in Viersen-Boisheim Käthe – verzweifelt gesucht

Wie stark der Verlust Jörn Bogartz getroffen hat, zeigt sich auch in der Entschiedenheit bei der Suchaktion: Eine Drohne mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz, er holte Polizei, Tierheime und Tierärzten ins Boot, sogar Mitarbeiter des Bauhofs und der Feuerwehr beteiligten sich an der Suche. Jeder Quadratmeter rund um die sieben Bauernhöfe in der Gegen in Lind wurde abgesucht. Auch Fuchs- und Kaninchenbauten in den Revieren. Aber nichts. Sogar zwei Pet-Trailer-Suchstaffeln kamen nach Boisheim, haben aber ebenfalls nichts gefunden. Jörn Bongartz hätte dafür auch keine Kosten gescheut, aber fast alle aus der Gegend haben ehrenamtlich mitgesucht.