Abendgymnasium in Viersen-Dülken : Auf der „Schule der zweiten Chance“

Aus den verschiedensten Gründen gelingt es nicht immer, während der Schulzeit im ersten Anlauf sein volles Potential auszuschöpfen. Jahre später steht man dann oft vor der Situation, dass der vorhandene Schulabschluss nicht ausreicht, um im Berufsleben einen neuen Weg einzuschlagen.

So wie Sarah Kamp. Die Finanzbeamtin in Viersen hatte sich entschieden, mit der Mittleren Reife erst einmal eine Ausbildung anzutreten, die Berufswelt zu erkunden, Geld zu verdienen. Erst später wuchs in der 19-Jährigen der Wunsch, das Abitur nachzuholen – allerdings ohne dafür ihren Beruf aufzugeben. Im Abendgymnasium des Weiterbildungskollegs Linker Niederrhein in Viersen fand sie dazu eine geeignete Institution. Auf der gebührenfreien „Schule der zweiten Chance“ findet der Unterricht an vier Abenden von montags bis donnerstags in der Zeit von 17.20 bis 22.10 Uhr statt; die Fachhochschulreife kann in nur zwei und das Abitur in drei Jahren erreicht werden.