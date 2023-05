tanz nrw in Viersen Auf der Bühne der Festhalle tanzen

Die Choreografin Rafaële Giovanola, die für „Runthrough III“ verantwortlich ist, erhielt im vergangenen Jahr im Düsseldorfer Schauspielhaus den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“. Bei „tanz nrw 23“ wurden mehr als 200 Bewerbungen gesichtet, diskutiert und ausgewählt. Auch Petra Barabasch gehörte der Jury an. In Viersen stehen zwei weitere Aufführungen im Rahmen von „tanz nrw“ auf dem Programm: Am Dienstag, 9. Mai, 10 Uhr, ist Daniel Ernesto Mueller mit seinem Programm „praktisch galaktisch“ zu sehen, und am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, die Cooperativa Maura Morales mit „Epic Dermis“.