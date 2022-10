Spendenaktion in Viersen : Schon mehr als 500 Mäntel gesammelt

Von Viersen-Boisheim aus startete Michaela Kaas ihre Aktion "Herz-Mantel". RP-Archiv: naf Foto: Nadine Fischer

Viersen Die Aktion „Herzmantel“ von Michaela Kaas aus Viersen ist gut angelaufen. Sie sammelt warme Mäntel und verschenkt sie an die, „die es nicht so dicke haben“. Ihre Pläne haben sich aber etwas geändert.

An fünf Standorten in Viersen sammelt Michaela Kaas seit knapp drei Wochen Mantel-Spenden. Die Mäntel möchte sie weiterverschenken an Menschen, „die es finanziell nicht so dicke haben“, erklärt die 55-Jährige. „Bisher läuft es großartig“, sagt sie und ergänzt: „Wir sind jetzt schon bei mehr als 500 Mänteln.“ Vor allem Kindermäntel fehlten aber noch. Voraussichtlich bis Anfang November sollen die Sammelstellen eingerichtet bleiben.

Am 3. Oktober hatte Kaas ihre Aktion „Herz-Mantel“ gestartet. Ursprünglich war geplant, dass sich Bedürftige am 5. und 6. November jeweils von 10 bis 17 Uhr im Restaurant Felix in Viersen für sie passende Mäntel aussuchen können. Das habe sich mittlerweile geändert, erzählt die Viersenerin. Zum einen aus Platzgründen – zum anderen aber auch, um für Menschen, die einen Mantel brauchen, ein möglichst niedrigschwelliges Angebot zu machen. „Am Remigiusplatz 24 war ein kleines Ladenlokal frei, das möchte ich für die Mantel-Ausgabe nutzen“, sagt Kaas. Darüber hinaus solle, ebenfalls am 5. und 6. November, in der Fabrik für Genusskultur an der Düsseldorfer Straße 31 in Viersen-Süchteln eine Vergabe-Stelle eingerichtet werden. „Ich habe auch schon 30 Kleiderstangen und 1000 Kleiderbügel geordert.“ Und: Kaas plant, den kleinen Laden am Remigiusplatz nicht nur für zwei Tage zu öffnen. „Ich möchte dort bis Ende November Mäntel verschenken“, kündigt sie an. „Die Öffnungszeiten muss ich noch festlegen.“

Dass im November nur Menschen bei Kaas und ihren Helfern vorbeikommen und nach einem passenden Mantel suchen, die ihn auch wirklich für sich benötigen, könne sie nicht kontrollieren, räumt die Viersenerin ein. „Aber es geht hier auch um Vertrauen“, sagt sie. „Um den sozialen Gedanken und darum, Wärme zu teilen.“ Sie habe ihre Aktion „Herz-Mantel“ genannt, weil die Spende etwas sein soll, „das man von Herzen gern tut“, erklärt die 55-Jährige. Die bisher gespendeten Mäntel seien schon alle gesichtet, „das waren im Großen und Ganzen hervorragende Mäntel, auch Ski-Jacken waren dabei“, sagt sie.