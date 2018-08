Auf dem Parkplatz an der Parkstraße häufen sich Flaschen

Vor den Containern an der Parkstraße häufen sich Flaschen. Foto: Nadine Fischer

Viersen Leere Wein- und Wodkaflaschen, Gurkengläser, Parfumflacons, dazwischen eine Pfanne, ein Grablicht und ein Pappbecher: Vor den Glascontainern an der Parkstraße in Viersen ist ein schwer übersehbarer Müllberg herangewachsen.

„Vor drei Wochen habe ich das Ordnungsamt informiert, aber es passiert nichts“, sagt Josef Heinemann, der regelmäßig an der Parkstraße spazieren geht. Auch ein Anruf im Bürgermeisterbüro vergangene Woche habe nichts genützt.

Eine Sprecherin der Stadt Viersen bestätigt, dass die Stadtverwaltung von dem Müllberg weiß. „Die Glascontainerstation konnte längere Zeit nicht angefahren und somit auch nicht geleert beziehungsweise gesäubert werden“, sagt sie. Denn das Unternehmen NEW habe dort – im Bereich Große Bruchstraße Ecke Freiheitsstraße – Vorarbeiten für den geplanten Tiefensammler ausgeführt. Fotos vom 2. August zeigten, dass Absperrbaken und Baustellenfahrzeuge unmittelbar am Glascontainer stehen. „Vermutlich sind die Glasflaschen also nach diesem Datum dort abgelegt worden“, ergänzt die Sprecherin.