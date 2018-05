Brüggen: Auch ohne Lehrbecken: Die DLRG will Schwimmen in Brüggen sichern

Auch ohne Lehrbecken: Die DLRG will Schwimmen in Brüggen sichern

Der Vorstand will ein Konzept dazu entwickeln, wie es nach der Schließung weitergeht. Bei der Tagung der Brüggener DLRG wurden auch Mitglieder geehrt.

Die DLRG-Ortsgruppe Brüggen bangt um ihre Existenz. In zwei Jahren würde sie ihr 50-jähriges Vereinsbestehen feiern. Zum Jahresende soll das Lehrschwimmbecken Bracht Südwall geschlossen werden. Unklar ist, wie es dann ab Januar 2019 für die Schwimmer weitergeht.

Die Rettungsschwimmer folgten im vergangenen Jahr der Einladung der Gemeinde Brüggen zu einem Workshop über Bäder und brachten sich dort aktiv ein. Zahlreiche Ideen wurden aufgegriffen und diskutiert. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten nun mit in die weitere Planung einfließen. "Ein Konzept, wie es ab Januar 2019 weitergehen soll, gibt es aktuell noch nicht. Daher wird Ziel unseres Vorstandes sein, in den nächsten Wochen Kontakt mit der Gemeinde aufzunehmen, um ein entsprechendes Konstrukt zu entwickeln, das unsere zukünftige Ausbildung zuverlässig sicherstellt", sagte Brüggens DLRG-Ortsgruppenleiter Dirk Schmitz bei der Ortsgruppentagung im Restaurant Kosta.

Die stellvertretende Ausbildungsleiterin Andrea Rißdorf machte mit einer Statistik klar, wie es für die Ortsgruppe im vergangenen Jahr gelaufen ist. Im gesamten Trainingsjahr wurden 47 Abzeichen im Bereich des Deutschen Jugendschwimmabzeichens abgelegt, davon 13 Mal Seepferdchen, 13 Mal Bronze, 19 Mal Silber und zweimal Gold. Beim Rettungsschwimmen nahmen die Brüggener DLRG-ler sechs Juniorretter, drei Rettungsschwimmer Bronze und neun Rettungsschwimmer in Silber ab.

Schatzmeisterin Dorothea Schmitz konnte den Mitgliedern bei der Ortsgruppentagung mitteilen, dass die Gruppe in der Kasse ein stolzes Plus verbucht. Die 239 Mitglieder starke DLRG entsendet drei Delegierte zur Bezirkstagung 2019: Christian Voßen, Andrea Rißdorf, Tim Liskes (Ersatz), Stephan Klumpen (Ersatz) und Dorothea Schmitz (Ersatz). Der Brüggener DLRG gehören einige Schwimmer schon seit vielen Jahren an und feiern jetzt Jubiläum: Stephan Klumpen ist seit 40 Jahren dabei, die Familie Bontenackels (mit Sylvia, Peter, Astrid und Thomas und später Judith) seit 25 Jahren sowie Pia Schmitz und Andreas Houben seit zehn Jahren.