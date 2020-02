Engagement in Schwalmtal : Asylkreis Schwalmtal sucht neue Helfer

Birgit Mestmäcker sucht Helfer für den Asylkreis. Foto: Isabella Raupold

Schwalmtal Im Besuchsdienst unterstützen Ehrenamtler Geflüchteten bei Problemen im Alltag, in Schule und Kindergarten.

Geflüchtete, die in Schwalmtal leben, können Hilfe beim Asylkreis finden. Der Asylkreis ist ein Angebot der evangelischen Kirche Waldniel. Doch nun braucht der Kreis selbst Unterstützung: „Wir suchen Ehrenamtler für den Besuchsdienst“, sagt Birgit Mestmäcker. Aktuell gebe es rund zehn Aktive. Mestmäcker zufolge könnten es aber „gern noch fünf oder mehr sein“.

Hinter dem sperrigen Begriff „Besuchsdienst“ verbirgt sich konkrete Hilfe für den Alltag: Jeweils zwei Aktive besuchen Menschen in ihren Unterkünften, besprechen akute Probleme und Sorgen, helfen bei Formularen und Verträgen, geben organisatorische Tipps für den Alltag, Schule, Kindergarten und Freizeit. „Die meisten Teams haben einen festen Besuchsdienst-Tag, an dem sie etwa zwei bis drei Stunden Zeit investieren“, schildert die Ehrenamtlerin. Die Zeiten seien unterschiedlich: Ein Besuch könne am späten Nachmittag oder frühen Abend ebenso stattfinden wie am Vormittag.

Seit 2015 ist auch in Schwalmtal die Zahl der Geflüchteten deutlich zurückgegangen. Manche seien laut Mestmäcker in ihre Heimat zurückgekehrt, andere hätten Schwalmtal verlassen und seien umgezogen: „Aber immer noch leben mehr als 200 Menschen in der Gemeinde, die entweder noch eine Wohnung, eine Arbeit oder auf jeden Fall Kontakt suchen.“ Auch diejenigen, die eine eigene Wohnung oder einen Job hätten, seien nach wie vor auf Betreuung im Alltag angewiesen.

Wer sich für den Besuchsdienst interessiert, sollte keine Scheu vor fremden Kulturen haben, offen und kontaktfreudig sein und auch keine Scheu davor haben, sich mit Händen und Füßen zu verständigen.