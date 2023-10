Gynakologische Gemeinschaftspraxis Patienten verzweifelt – Arztpraxis in Viersen geschlossen

Informations-Chaos rund um die gynäkologische Praxis an der Hauptstraße 3 in Viersen: Wer am Freitag die online veröffentlichte Rufnummer 02162 15013 wählt, hört über eine Ansage, dass die Praxis „krankheitsbedingt nur montags bis mittwochs geöffnet“ ist. Wer dagegen die Website der Praxisgemeinschaft unter https://medicus-rheinland.de/viersen aufruft, findet dazu widersprüchliche Informationen. Zum einen heißt es am Kopf der Seite: „Neue Patienten sind herzlich willkommen.“ Das passt aber nicht zur Rubrik „Öffnungszeiten“ mit dem kleinen Hinweis „Geschlossen“. Zudem steht, versteckt am Fuß der Seite, bei einem roten Hinweis „Information“ in kleiner Schrift der Satz: „Die Praxis ist betriebsbedingt geschlossen.“ Was dahintersteckt.