In einem Gewerbebetrieb in Viersen : Weltkriegsgeschoss in Lkw-Lehmlieferung

Viersen Die scharfe Munition war mit einer Lieferung aus dem Gebiet Aldenhoven/Heinsberg bei einem Gewerbebetrieb in Viersen angekommen. Feuerwehr Viersen, das zuständige Ordnungsamt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst waren im Einsatz.

In einem Gewerbebetrieb an der Süchtelner Straße in Viersen ist am Montag ein deutsches 15-Zentimeter-Artilleriegeschoss aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. „Das scharfe Geschoss war in einer Lkw-Ladung Lehm aus dem Gebiet Aldenhoven/Heinsberg angeliefert worden“, berichtete Stadtsprecher Frank Schliffke am Dienstag. „Der Lehm sollte in dem Betrieb weiterverarbeitet werden. Dazu wurde er in eine Lehmzermürbungsanlage gekippt. Einem Arbeiter des Unternehmens fielen ungewöhnliche Geräusche auf. Er entdeckte das Geschoss.“ Sofort sei die Anlage angehalten und der Bereich rundherum geräumt worden.