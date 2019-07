Arbeitsmarkt im Kreis Viersen : Vom Helfer zur Fachkraft

Viersen Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, lassen Unternehmen im Kreis Viersen ihre Mitarbeiter weiterbilden. Das Qualifizierungschancen-Gesetz eröffnet neue Fördermöglichkeiten. Einen Teil des Gehalts zahlt die Agentur für Arbeit.

Vor rund sechs Jahren hat Sommerfeld als Helfer bei der EGN angefangen. Jetzt lässt er sich in zwei Jahren zur Fachkraft ausbilden, bekommt weiterhin volles Gehalt, gefördert von der Agentur für Arbeit Krefeld. „Ich bin froh, dass ich die Chance bekomme, das zu machen“, sagt er. 81 Förderungen in rund 20 Unternehmen im Bezirk Krefeld und Kreis Viersen verzeichnet die Behörde 2019 bisher. „Das sind jetzt schon mehr als im gesamten Jahr 2018“, sagt Bettina Rademacher-Bensing, Leiterin der Agentur für Arbeit Krefeld. „Wir wollen in diesem Jahr etwa 135 Förderungen erreichen“, ergänzt sie. Mit dem Qualifizierungschancen-Gesetz lasse sich sowohl dem demografischen als auch dem Strukturwandel Rechnung tragen. Wo sich also zum Beispiel Berufsbilder stark verändern, können ältere Mitarbeiter gefördert werden.