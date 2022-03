Wirtschaft im Kreis Viersen : Arbeitslosenzahl ist im Februar gesunken

Viersen Im Februar steigen üblicherweise die Arbeitslosenzahlen. In diesem Jahr nicht. Und der Chef der Arbeitsagentur Krefeld-Kreis Viersen hat einen „elementaren Hebel bei der Bewältigung des Fachkräftebedarfs“ gefunden.

„In den vergangenen Monaten konnten verschiedenste Personengruppen von der guten Stellensituation profitieren“, berichtet Imkamp. Doch bei den älteren Arbeitslosen sei der Trend in der Langzeitbetrachtung ein anderer. Knapp 43 Prozent der Arbeitslosen im Kreis Viersen sind 50 Jahre und älter. Zum Vergleich: In der Stadt Krefeld liegt ihr Anteil bei 33 Prozent. Imkamp spricht von „einer besonderen Herausforderung für den Bezirk“: „Gerade unter der Gruppe der arbeitslos gemeldeten älteren Menschen ist das Qualifikationsniveau hoch, es liegt reichlich Berufserfahrung und somit Know-how vor“, sagt der Chef der Arbeitsagentur. „Hier müssen Vorbehalte der Arbeitgeber abgebaut werden. Aber auch die lebensälteren Arbeitslosen müssen weiter am Ball bleiben, sie werden zukünftig weiter und verstärkt gebraucht.“ Imkamp ist überzeugt: „Hier haben wir einen elementaren Hebel bei der Bewältigung des Fachkräftebedarfs.“ Die Unternehmen können dabei durch Weiterbildungen im Betrieb oder Eingliederungszuschüsse bei Einstellungen von der Arbeitsagentur unterstützt werden.