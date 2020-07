Corona im Kreis Viersen : Arbeitslosenquote steigt leicht auf 6,3 Prozent

Kreis Viersen Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Viersen ist im Juni um 241 auf 10.300 Frauen und Männer gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 6,3 Prozent gegenüber 6,2 Prozent im Mai.

So entwickelten sich die Arbeitslosenquoten in den Geschäftsstellen im Kreis Viersen: In der Geschäftsstelle Nettetal (umfasst neben Nettetal auch Brüggen) kletterte die Quote im Juni auf 6,5 Prozent (Vorjahresmonat: 5,7 Prozent). In der Geschäftsstelle Viersen (Stadt Viersen, Willich, Niederkrüchten, Schwalmtal) stieg sie auf 6,9 Prozent (Vorjahr: 5,6 Prozent).