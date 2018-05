Viersen: Arbeitskreis "Viersener Kurve": Viele offene Fragen

Viersen In der ersten Sitzung stellte die Stadtverwaltung eine Studie vor, die eine Trasse durch Viersen bevorzugt

Dietmar Brockes merkte an: "Die 3RX-Studie wirft mehr Fragen auf, als dass sie Lösungen anbietet." Sie sei der Versuch aus Flandern, das Thema lebendig zu halten. Der Blick müsse jetzt nach Berlin gerichtet werden, "da ist des Pudels Kern zu suchen". Wichtig sei, darauf zu drängen, dass der zweigleisige Ausbau zwischen Kaldenkirchen und Dülken vom Bau der "Viersener Kurve" entkoppelt werde. Viersen solle nicht strikt alle Varianten ablehnen, denn an einem Ausbau hingen auch Arbeitsplätze.

"Grundsätzlich sagen wir auch: Güter und Personen auf die Schiene", betonte Anemüller. Deshalb könne sich Viersen nicht total verweigern. "Ob die Kurve kommt oder nicht, darauf haben wir nicht so viel Einfluss", sagte Manuela Krienen (CDU). "Ziel des Arbeitskreises sollte es aber sein, dass wir so gut wie möglich informiert sind." Viersen müsse sich so teuer wie möglich verkaufen. Michael Lambertz (SPD) ergänzte: "Es heißt, für Viersen die beste Möglichkeit auszuhandeln." Der Arbeitskreis tagt wieder am Montag, 10. September.