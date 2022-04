Mundart in Viersen : Schüler lesen wieder auf Vierscher Platt

Dülken Der Arbeitskreis Mundart hatte Schüler zum Vorlesetag eingeladen. 13 Kinder und Jugendliche von vier Grundschulen und vier weiterführenden Schulen beteiligten sich.

Die Aufregung ist Änne, Lina und Hedwig anzusehen und das liegt an einem ganz besonderen Vorlesen. Es geht ums Vierscher Platt. Die drei Zweitklässlerinnen der Grundschule an der Dammstraße, der Paul-Weyers-Schule und der Grundschule Boisheim sind die jüngsten Vorleser bei einer Premiere vom Arbeitskreis Mundart des Heimatvereins Viersen .

Nachdem in den beiden vergangenen Jahren der traditionelle Vorlesewettbewerb des Arbeitskreises aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnte, sollte es 2022 weitergehen. „Wir haben im Oktober vergangenen Jahres überlegt, was wir machen könnten, damit die Mundart weiter belebt wird. Sie ist ein Schatz, der nicht sterben darf“, sagt Marieluis Boes, Vorsitzende des Arbeitskreises. „Es fiel der Entschluss, anstelle eines Wettbewerbes einen Mundart-Vorlesetag zu machen.“

Beim Wettbewerb sind es sonst drei Nachmittage, an denen die Teilnehmer in der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek in den entsprechenden Altersklassen gegeneinander antreten, eine Jury ermittelt die Sieger. Statt Siegerehrung, die immer in der Aula des Clara-Schumann-Gymnasiums in Dülken stattfindet, gab es dort jetzt erstmals einen Vorlesetag, für den die teilnehmenden Schulen ihre Vorleser direkt ausgesucht hatten.