Straßensanierung in Viersen : Bauarbeiten an der K8 verzögern sich

Viersen Die gesperrten Bereiche im vorletzten Bauabschnitt sind wieder freigegeben. Die Arbeiten im siebten Bauabschnitt sollten eigentlich im August beginnen.

(naf) Mitte September beginnt der Kreis Viersen mit den Arbeiten im letzten Bauabschnitt der Kreisstraße 8 (K8) in Mackenstein und Hausen. Geplant war eigentlich, dass die beauftragte Firma am 16. August startet. Diese werde aber kurzfristig für Reparaturen im Zusammenhang mit dem Hochwasser eingesetzt, erläutert eine Sprecherin des Kreises Viersen.

Die Straßenbauarbeiten im sechsten und vorletzten Bauabschnitt sind inzwischen beendet: „Die gesperrten Bereiche wurden am Abend des 4. Augusts wieder für den Verkehr freigegeben. Auch die Markierungsarbeiten sind abgeschlossen“, berichtete die Kreis-Sprecherin. Im letzten Schritt, ab September, soll die Fahrbahndecke in der Ortsdurchfahrt Hausen ab der L372 bis zum östlichen Ende saniert werden. Dort wird ein lärmoptimierter Asphalt aufgebracht. Die Umleitung für den motorisierten Verkehr verläuft ab dem Knotenpunkt K8/L372 in Hausen über die L 372 (Hardter Landstraße), über die L39 (Hardter Straße und Rasseln) bis zur K 8 in Bockert. Die Arbeiten sollen rund zwei Wochen dauern, wobei der Kreis witterungsbedingte Verzögerungen nicht ausschließt.