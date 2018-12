Arbeiten an Heiligabend: Seniorenheim, Niederkrüchten : Claudia Becker-Dielen, Sozialer Dienst

Niederkrüchten Claudia Becker-Dielen hat an Heiligabend Dienst im Altenheim St. Laurentius in Niederkrüchten.

(busch-) Claudia Becker-Dielen feiert an Heiligabend gleich zweimal: einmal beruflich im Altenheim St. Laurentius in Niederkrüchten-Elmpt, einmal mit ihrem Mann und ihren erwachsenen Kindern daheim. „Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ist vieles schon vorbereitet“, erzählt die 55-Jährige. Dann brutzelt die Lasagne im Ofen – das traditionelle Weihnachtsgericht der ­Familie, das es in diesem Jahr in unterschiedlichen Varianten geben wird. Der Vorteil: Lasagne verzeiht es auch, wenn es bei Claudia Becker-Dielen doch etwas später werden sollte.