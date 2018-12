Arbeiten an Heiligabend: Polizeiwache, Viersen : Thorsten Kammann, Polizist

Thorsten Kammann begann 1988 bei der Polizei. Seit dem 1. Januar 2018 ist er Dienstgruppenleiter in ­Viersen. RP-Foto: Senf Foto: Emily Senf

Viersen Polizist Thorsten Kammann hat an Heiligabend Spätdienst. Gefeiert wird am zweiten Weihnachtstag.

Vielleicht ein Stündchen bei Kaffee und Kuchen mit den Kollegen zusammensitzen, weihnachtlicher wird es für Thorsten Kammann an Heiligabend wohl eher nicht. Der 49-Jährige ist Dienstgruppenleiter bei der Kreispolizei Viersen und wird am Montag den Spätdienst an der Lindenstraße verbringen. „Weihnachtsstimmung auf der Wache zu erzeugen, ist sehr schwierig“, sagt der gebürtige Essener, der heute in Schwalmtal lebt. „Es ist für uns ein normaler Arbeitstag.“

Kammann hat sich freiwillig für den Heiligabend gemeldet. Die drei Töchter sind aus dem Haus, und die Familie kennt sich mit Feiertagsdiensten aus: Kammanns Frau ist ebenfalls bei der Polizei, genauso wie eine Tochter, die an Heiligabend auch Spätschicht hat; allerdings bei den Kollegen in Mönchengladbach. Weihnachten feiern die Kammanns darum erst am zweiten Weihnachtstag gemeinsam. Dann aber mit der ganzen Familie. „Mein Bruder kommt extra aus Heidelberg“, sagt der 49-Jährige.

Seine Schicht dauert von 14 bis 22.15 Uhr. Im vergangenen Jahr gab es für die Viersener Polizei in dieser Zeit zwei Ölspuren, ein herrenloses Tier, Verkehrsunfälle und viele Ruhestörungen. Sorgen, dass die Kräfte an Feiertagen beschränkt sind, müsse sich niemand machen: „Wir sind genauso stark besetzt wie an allen anderen Tagen“, sagt der Dienstgruppenleiter. Als Polizist wisse man vorher nie, welche Einsätze in der eigenen Schicht anstehen, aber an Weihnachten gebe es erfahrungsgemäß immer wieder Einbrüche und Fälle von häuslicher Gewalt.

Sein Tipp, um an Festtagen Frieden zu wahren: „So banal es klingt: Ruhe bewahren und tief durchatmen. Einfach frische Luft schnappen gehen.“

(emy)