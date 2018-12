Arbeiten an Heiligabend: Feuerwache, Viersen: Daniel Optendrenk, Feuerwehrmann

Arbeiten an Heiligabend: Feuerwache, Viersen

Viersen Daniel Optendrenk verbringt Heiligabend auf der Wache.

Zu Weihnachten wird es auch bei der Feuerwehr Viersen festlich. Der Tannenbaum ist geschmückt, der Tisch im Aufenthaltsraum gedeckt, und die Angehörigen der Feuerwehrmänner und -frauen können sie auf der Wache an der Gerberstraße besuchen. „Es ist alles sehr familiär“, sagt Daniel Optendrenk. „Das macht es leichter.“ Denn während andere den Heiligabend zu Hause oder bei der Verwandtschaft verbringen, hat der 32-jährige Oberbrandmeister und Notfallsanitäter Dienst. „Das gehört in unserem Beruf eben dazu“, sagt der Grefrather.

Optendrenk beginnt seinen Dienst am Montag um 7 Uhr. Nach der Übergabe durch die Kollegen aus der Schicht zuvor frühstücken der 32-Jährige und die anderen aus seiner Dienstgruppe zusammen. Bis zum Nachmittag arbeiten die Feuerwehrkräfte wie meistens, wenn sie nicht gerade bei einem Einsatz sind, etwa waschen und bügeln sie ihre Schutzkleidung.

In der Regel reicht die Ruhe der Weihnachtstage auch bis in die Feuerwehrwache hinein. Ab etwa 16 Uhr ist auf den Straßen kaum noch etwas los, auch Notrufe kommen erfahrungsgemäß erst mal nicht mehr rein. Das kann bis 22 Uhr dauern. Wenn die Weihnachtspartys losgehen, muss auch die Feuerwehr wieder ausrücken.

Für Optendrenk sind Feiertagsdienste kaum der Rede wert. „Man tut seinen Job ja aus Überzeugung“, sagt er. „Vielleicht macht es mir etwas aus, wenn meine Tochter älter ist.“ Vor zwei Monaten wurde sie geboren. Seine Familie hat Verständnis, dass die Geschenke erst am Dienstagabend ausgepackt werden: „Meine Frau ist im Rettungsdienst, die kennt das“, sagt der 32-Jährige. „Außerdem nutzt man den Rest der Zeit intensiver.“

Mit der Tochter schaut seine Frau am Montag zu Kaffee und Kuchen vorbei, wird das traditionelle Drei-Gänge-Menü auf der Feuerwache aber verpassen. „Abends ist sie bei ihren Eltern“, sagt Optendrenk. Er selbst wird am Dienstag gegen 7 Uhr nach Hause fahren. Eigentlich wäre er an Neujahr wieder dran. „Aber da habe ich mir freigenommen“, sagt er.