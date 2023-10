In Schwalmtal gestürzt Polizei schreibt Anzeige für betrunkenen E-Sooter-Fahrer

Von Freitag bis Sonntag sind, wie die Polizei mitteilt, mehrere Menschen bei fünf Verkehrsunfällen im gesamten Kreisgebiet verletzt worden. Ein Unfall ereignete sich in Schwalmtal; dabei spielte Alkohol eine Rolle. Kurz vor Mitternacht am Freitag stürzte ein 40-jähriger Schwalmtaler mit seinem E-Scooter auf der Heerstraße in Schwalmtal-Waldniel; einen anderen Verursacher gab es laut Polizei nicht. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Ein freiwilliger Alkoholtest fiel positiv aus. Laut Polizei muss der Mann jetzt mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.