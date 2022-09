Grünfläche in Viersen-Süchteln : Anwohner kritisieren Umbaupläne für Alten Tierpark

Viersen-Süchteln An diesem Dienstagabend soll im Bauausschuss der Umbau des Alten Tierparks in Viersen-Süchteln beschlossen werden. Anwohner der anliegenden Straßen kritisieren die Pläne massiv und halten auch die im Vorfeld abgehaltene Öffentlichkeitsbeteiligung „für eine Farce“.

Die Anwohner kritisieren die Planung der Stadt, die den Alten Tierpark für knapp eine Million Euro umgestalten will. So soll unter anderem ein Platz in dem Park entstehen. „Eine einladende Sitzstufenanlage mit einzelnen zusätzlichen Sitzblöcken und barrierefreien Sitzauflagen wird den neuen Platz rahmen und ausreichend Sitzmöglichkeiten anbieten“, heißt es in der Vorlage für den Planungsausschuss. Genau das bereitet den Anwohnern Sorge. „Man sollte es den Jugendlichen nicht zu gemütlich machen“, sagt einer der Anwohner. Schon heute diene der Park mit dem nahegelegenen Café als Drogenumschlagplatz in Süchteln. „Der Dealer parkt dreisterweise auf dem Parkplatz, der eigentlich für den Polizeiwagen reserviert ist“, berichtet eine Anwohnerin. Als „Angstraum“, wie die Verwaltung das Parkgelände in der Vorlage beschreibt, nähmen sie den Park nicht wahr, sagen die Anwohner übereinstimmend. Aus ihrer Sicht sei auch eine Umgestaltung grundsätzlich in Ordnung, doch fehle der zweite Schritt. „Der Alte Tierpark wurde über Jahre nicht gepflegt. Polizei und Ordnungsamt lassen sich hier nicht blicken“, kritisieren sie. Das sei das zentrale Problem. Jäger weist auf eine Bank, bei der Balken fehlen, die durchhängt. Seine Sorge: Wenn der Park jetzt mit Millionenaufwand umgestaltet wird, werde es nicht lange dauern, bis die neuen Sitzmöglichkeiten wieder unbrauchbar und mit Graffiti beschmiert sind.