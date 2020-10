Anwohner in Süchteln beschweren sich seit Jahren : Klagen über Lärm und Abgase

Viersen Anwohner der Grefrather Straße in Süchteln beschweren sich seit Jahren über die Situation. Doch der Vorschlag der Verwaltung, das Parkverbot auf beide Straßenseiten auszuweiten, stieß insbesondere bei der CDU auf Kritik.

Die Viersener Stadtverwaltung soll weiter nach einer Lösung für das Verkehrsproblem an der Grefrather Straße, zwischen den Einmündungen Feldstraße und Heerbahn in Viersen-Süchteln, suchen. Damit hat sie der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beauftragt. Zuvor hatte die Verwaltung in der Sitzung eine Idee vorgestellt: Um dafür zu sorgen, dass der Verkehr besser fließt, dadurch Lärm und Abgas-Belastung sinken, könne das Parkverbot auf beide Straßenseiten ausgeweitet werden. Das stieß vor allem bei der CDU auf Kritik.