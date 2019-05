Viersen : Parkprobleme bleiben bestehen

Anwohnerin Claudia Neeb setzt sich dafür ein, dass an der Rektoratstraße wieder mehr Flächen zum Be- und Entladen zur Verfügung stehen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die Anwohner der Rektoratstraße sind mit ihrem Antrag im Straßenverkehrsausschuss gescheitert. Die Stadt schafft zwar Parkraum, aber das reicht ihnen nicht.

Claudia Neeb und ihre Mitstreiter geben nicht auf. „Es wird von uns eine Reaktion geben“, sagt die Anwohnerin der Rektoratstraße in Viersen. Sie steht vor einem Sitzungszimmer im Forum am Rathausmarkt – drinnen hat sie wenige Minuten zuvor mitverfolgt, wie der Straßenverkehrsausschuss ihren Bürgerantrag einstimmig ablehnt. Die Rektoratstraße wird also nicht in eine kostenfreie Anwohnerparkzone umgewandelt. Das absolute Halteverbot wird nicht zu Be- und Entladezonen abgemildert und der ehemalige Schulhof am Dunatplatz auch nicht für kostenfreies Anwohnerparken freigegeben. Die Stadt schafft zwar vorübergehend rund 30 zusätzliche Parkplätze – doch nicht an den Stellen, wo die Anwohner sie als dringend notwendig erachten.

Seit Arbeiter im Auftrag der NEW vor einigen Wochen mit dem Bau eines großen Regenrückhaltebeckens unter der Freiheitsstraße begonnen haben, spüren die Anwohner der nahegelegenen Rektoratstraße Auswirkungen. Damit die Hilfsfristen eingehalten werden können, wurde dort die alte Feuerwache reaktiviert. Die Einbahnstraße wurde für Gegenverkehr geöffnet, eine absolute Halteverbotszone eingerichtet, damit die Einsatzwagen der Feuerwehr jederzeit problemlos ausrücken können. Dadurch fielen rund 30 kostenfreie Parkplätze weg. Die Anwohner wandten sich an die Stadt, kritisierten: „95 direkt betroffene Haushalte können aufgrund der absoluten Halteverbotszone über eine Länge von 250 Metern nicht einmal mehr be- und entladen, sofern sie nicht einen der verbliebenen Parkplätze in Laufnähe ergattern.“ Sie stellten einen Bürgerantrag und hofften auf Lösungen.

Info Rund 500 Autos mehr pro Tag Verkehr Seit die Einbahnstraßenregelung aufgehoben ist, fahren nach Schätzung der Stadt rund 1200 Autos täglich über die Rektoratstraße, vorher waren es 700. Damit Autos aneinander vorbei passen, mussten an der Fahrbahn Parkplätze weichen.

Der Ausschuss folgte jetzt mit seiner Entscheidung dem Vorschlag der Stadtverwaltung. Diese hatte in einer Sitzungsvorlage unter anderem erläutert, dass es rechtlich nicht möglich sei, wie von den Anwohnern gefordert auf die Bauzeit begrenzt eine Bewohnerparkzone einzurichten. Im nördlichen Bereich der Rektoratstraße das absolute Halteverbot durch eine Be- und Entladezone zu ersetzen, sei wegen der Feuerwehrzufahrt nicht möglich.