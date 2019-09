Geplantes Baugebiet in Viersen-Dülken : Anwohner befürchten mehr Verkehr und Parkplatznot

Nachbarn sehen das geplante Baugebiet auf dem alten Weyermann-Gelände an Brabanter Straße und Rohrbuschweg in Dülken kritisch.

Eigentlich soll das Gelände der ehemaligen Futterstoffweberei A. Weyermann Söhne an der Brabanter Straße hinter dem Discounter Netto zu einem ökologischen Musterbaugebiet werden: Häuser im Effizienhaus-Standard (KfW 55), begrünte Flachdächer der Garagen, keine „Schotter“-Vorgärten, Regenentwässerung über Rigolen auf den Grundstücken, Wärmeversorgung über ein Blockheizkraftwerk. Das interessierte die Bewohner aus den Häusern südlich des Rohrbuschweges, über den das neue Baugebiet angeschlossen werden soll, bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung weniger. Sie befürchteten vor allem sehr viel mehr Verkehr auf dem Rohrbuschweg und Druck auf Stellplätze in ihrem Bereich.

Geplant sind in dem knapp 12.000 Quadratmeter großen Gelände 39 Wohnhäuser als Reihen- oder Doppelhäuser. Jedes Haus hat eine Garage und einen Stellplatz auf eigenem Grund. Hinzu kommen elf öffentliche Stellplätze. Das erschien den Bewohnern vom Rohrbuschweg-Süd (und Wacholderweg) als viel zu wenig, denn „heute werden Garagen oft nicht als Abstellplätze für Autos, sondern für alles andere gebraucht“. Und: „Heute hat manche Familie vier oder fünf Autos“, wussten die Anwohner aus der Entwicklung in ihrem Bereich. Planung in diesen Dimensionen sei aber nicht möglich, räumte Jörn Clasen vom Planungsamt der Stadt ein. Da müsse man wohl mal häufiger kontrollieren.

Schlimmer aber noch empfanden die Anwohner den zusätzlichen Verkehr an der Einmündung des Rohrbuschweges in die Brabanter Straße. Sie sei jetzt schon „eine unheimlich gefährliche Ausfahrt“. Erst komme der Radweg, auf dem schnell fahrende Radler (E-Bikes) wegen der Hecken nicht rechtzeitig zu sehen seien, dann müsse man vorfahren, um an den Autos auf den Parkstreifen vorbei auf die Fahrbahn schauen zu können „und blockiert damit den Radweg“. Denn auf der Brabanter Straße rausche es von und zur Autobahn nur so vorbei – trotz „Tempo 30“ werktags zwischen 7 und 17 Uhr. „Ich hatte heute Abend sechs Wagen hinter mir, ehe ich auf die Brabanter Straße einbiegen konnte“, sagte ein Anwohner. „Holen Sie sich auch mal die Meinung der Busfahrer ein“, wurde Clasen aufgefordert. Schließlich fasste einer zusammen: „Wir wollen nicht, dass wir da bei einem Unfall einen nicht mehr hochkriegen.“