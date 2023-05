Straße in Viersen Ärger über geflickte Fahrbahn

Wenn Willy Roeffen sein Haus verlässt und auf den Niersdamm tritt, dann verdunkelt sich sein Gesicht. „Der Riss ist in der vorigen Woche zugemacht worden. Der war so breit, da hätte ein Fahrradfahrer mit seinem Rad reingeraten und stürzen können“, ist er sich sicher und deutet auf die besagte Stelle im Asphalt. Ein Stückchen weiter ist eine zweite Stelle im Bodenbelag der Straße zu sehen, die ebenfalls aufgefüllt wurde. Dazu kommen einige kleine Hubbel, wo die Straße abgesackt beziehungsweise aufgewölbt ist. Roeffen hält die Straße nicht mehr für verkehrssicher und das belegt in seinen Augen auch das Schild, das an der Landstraße steht, wo der Niersdamm abzweigt.