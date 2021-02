Klimaschutz in Viersen : Viersen soll an Solar-Challenge teilnehmen

Das Ziel: Die Photovoltaik-Leistung in der Stadt verdoppeln. Foto: dpa/Oliver Berg

Viersen Die Stadt soll sich mit anderen Kommunen im bundesweiten Wettbewerb „Faktor 2“ messen. Die Initiative „Fossil free Karlsruhe“ und Mitglieder der Bewegung Parents for Future in Deutschland rufen zu dem Wettbewerb auf.

In der bundesweiten Städte-Challenge „Faktor 2“ läuft alles auf die Antwort zu folgender Frage hinaus: Welche Stadt schafft es als erste, ihre Photovoltaik-Leistung zu verdoppeln? Mit einem gemeinsamen Antrag möchten die Viersener Grünen und die SPD nun erreichen, dass die Stadt Viersen an dem Wettbewerb teilnimmt. „Die Städte-Challenge für mehr Solarenergie richtet sich aber eben nicht nur an Politik und Verwaltung, sondern bezieht private Initiative für die Energiewende ausdrücklich ein“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Manuel García Limia und ergänzt: „Das ist uns sehr wichtig.“

Die Initiative „Fossil free Karlsruhe“ und Mitglieder der Bewegung Parents for Future in Deutschland rufen zu dem Wettbewerb auf. Die Initiatoren erklären: „Das Hauptziel der Städte-Challenge ist es, die Energiewende durch den Ausbau von Photovoltaik in den Städten stark zu beschleunigen und damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Der Maßstab für Klimaschutz ist das Pariser Klimaschutz-Abkommen von 2015.“

Der Wettbewerb startet am 21. Februar, Nachmeldungen sind jedoch möglich. Startwerte sind nach Angaben der Veranstalter die Einwohnerzahl und die installierte Leistung an Photovoltaik in Kilowatt-Peak im Stadtgebiet (Basis: Marktstammdatenregister), jeweils zum Stichtag 31. Dezember 2020. Der Wettbewerb endet, wenn die erste Stadt ihre installierte Photovoltaik-Leistung gegenüber dem Startzeitpunkt verdoppelt hat.

Peter Breidenbach (Grüne), Vorsitzender des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft, sieht große Vorteile in der solaren Stromgewinnung: „Photovoltaik ist die große Chance für die Energiewende in den Kommunen. Derzeit werden im Viersener Stadtgebiet lediglich 4,6 Prozent des zur Verfügung stehenden Potenzials auf Dächern und nur 0,8 Prozent auf verfügbaren Freiflächen ausgeschöpft.“ Investitionen in Solaranlagen zahlten sich langfristig sogar doppelt aus, ergänzt Breidenbach: „Wir retten das Klima und tun etwas für unseren städtischen Haushalt, wenn wir unseren Strom selbst erzeugen. Für private Haushalte und Unternehmen gilt natürlich genau dasselbe.“