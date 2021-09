Goldhochzeit in Schwalmtal : Anton und Rosemarie Piechatzek küssten sich zum ersten Mal in der Disko

Schwalmtal Was die Goldhochzeiter Rosemarie und Anton Piechatzek aus Schwalmtal-Hagen für eine glückliche Ehe empfehlen: „Die Macken vom Anderen annehmen.“

Am 27. August 1971 haben sich Anton (72) und Rosemarie (71) Piechatzek das Ja-Wort gegeben. Beide denken noch heute gerne an diesen Tag zurück. „Es war aufregend. Wir hatten einen sehr schönen Tag mit tollem Wetter“, erinnert sich Rosemarie Piechatzek. Kennengelernt hat sich das Paar 1967 in einer Diskothek in Bergheim. „Dort haben wir uns auch das erste Mal geküsst“, sagt die Jubilarin lachend. Kurze Zeit, nachdem sich die beiden kennen und lieben gelernt haben, musste Anton Piechatzek für 18 Monate zur Bundeswehr. „Danach haben wir direkt geheiratet“, erzählen beide. Eines ihrer schönsten Erlebnisse war der Polterabend vor der Hochzeit: „Da ging wirklich die Post ab“, sagt der Jubilar lachend. „Immer, wenn wir die Scherben aufgekehrt haben, konnten wir wieder von vorne anfangen.“