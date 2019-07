Nitratbelastung im Kreis Viersen : Anti-Gülle-Plan ist gescheitert

Ein Landwirt bringt Gülle auf einem Feld in Dülken aus. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kreis Viersen Die NRW-Umweltministerin will den Fünf-Punkte-Plan des Kreises Viersen gegen eine zu hohe Nitratbelastung nicht weiterverfolgen. Sie setzt eher auf Kooperation mit den Landwirten als auf ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Kreis Viersen In einem sechsseitigen Schreiben hat NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) Landrat Andreas Coenen (CDU) mitgeteilt, dass sie den einstimmig vom Kreistag verabschiedeten Fünf-Punkte-Plan „nicht uneingeschränkt befürworten kann“. Vier der fünf Punkte seien „nicht zielführend“ oder würden nicht zu „deutlichen Verbesserungen führen“.

Um was geht’s?

Was sagt die Ministerin zum ersten Punkt: Transport und Verwendung von Gülle lückenlos zu kontrollieren?

„Eine Iückenlose Kontrolle ,am Güllefass’ bis zur Aufbringung auf der einzelnen Fläche wird ... auch mit gemeinsamen Aktionen und verstärktem Personaleinsatz nicht gelingen“, schreibt Heinen-Esser. Sie setzt stattdessen weiterhin auf eine ,risiko-orientierte Überwachung’ und verweist darauf, dass die Zahl der verhängten Bußgelder gestiegen sei, seit diese Art der Überwachung praktiziert wird. Eine lückenlose Kontrolle anzustreben, sei „nicht zielführend“.

Die „Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln“ des Bundesministeriums für Verbraucherschutz räumt den Landesregierungen die Möglichkeit ein, für hochgradig mit Nitrat belasteten Gebieten per Rechtsverordnung besondere Düngevorschriften zu erlassen. Dies hätte sich der Kreis für den Einsatz von Stickstoffdüngern gewünscht, weil gerade sie zur Nitratbildung beitragen. Die Ministerin antwortet: „Die Landesregierung möchte weiteren bürokratischen und nicht zielführenden Aufwand (für die landwirtschaftlichen Betriebe) vermeiden.“ Warum die Maßnahme nicht zielführend sein soll, erläutert Heinen-Esser in ihrem Schreiben nicht.

Was sagt die Ministerin zu dem Vorschlag, das Umweltministerium solle Wasserschutzgebiete in Nitratgebieten ausweisen?

Coenen nennt den Brief der Ministerin „irritierend“, schließlich hält die EU-Kommission auch die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Änderungen der Düngeverordnung nicht für ausreichend und fordert noch weitergehende Regelungen. Die Verwaltung will nun für einen Grundwasserbereich, der stark mit Nitrat belastet ist, eine Studie erstellen. „Mit ihr soll dargelegt werden, welches Verfahren der Kreis als zuständige untere Wasserbehörde durchzuführen hätte, um eine Wasserschutzzone festzusetzen, welche Regelungen in der Schutzzonenverordnung zu treffen wären und welche Konsequenzen sich aus einer Schutzzonenfestsetzung ergäben.“